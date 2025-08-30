IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 78

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов претърпя успешно операция в Испания

Ще дам всичко от себе си следващата година отново да зарадвам България

30.08.2025 | 20:01 ч. Обновена: 30.08.2025 | 20:44 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов претърпя успешно операция в Испания и очаквано няма да се бори на Световното първенство в Загреб. Турнирът започва на 13 септември и България ще бъде в отслабен състав след контузията на Рамазанов и отсъствието на националите класически стил от централизираната подготовка в София.

"Здравейте на всички! Благодарение на Всевишния мина успешно и благополучно операцията! Сега ми предстои да се възстановя и да мина рехабилитацията в Германия!", написа Рамазанов в Инстаграм. "Искам да изразя благодарност за подкрепата на моя клуб ЦСКА-София! Също така искам да благодаря на президента на клуба Гриша Ганчев и целия колектив на ЦСКА за подкрепата! Ще дам всичко от себе си следващата година отново да зарадвам България със златен медал от голям форум!!! Благодаря!"

Свързани статии

През пролетта Магомед Рамазанов спечели европейска титла в Братислава, а през 2024 той стана олимпийски шампион в Париж.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Магомед Рамазанов Испания операция олимпийски шампион
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem