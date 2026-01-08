Снегорин пламна на Северната скоростна тангента в София ВИДЕО

Снегорин е пламнал на Северната скоростна тангента, малко преди кръговото кръстовище за Волуяк. За инцидента съобщават очевидци в социалните мрежи.
Случаят е от тази сутрин, като на място бързо са били изпратени полицейски екипи.
Няма информация за пострадали хора. Причините за пожара все още се изясняват.
Заради инцидента движението в района беше временно затруднено до пълното овладяване на ситуацията и обезопасяването на превозното средство.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.