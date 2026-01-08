IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Снегорин пламна на Северната скоростна тангента в София ВИДЕО

Няма информация за пострадали хора

Снегорин е пламнал на Северната скоростна тангента, малко преди кръговото кръстовище за Волуяк. За инцидента съобщават очевидци в социалните мрежи.

Случаят е от тази сутрин, като на място бързо са били изпратени полицейски екипи.

Няма информация за пострадали хора. Причините за пожара все още се изясняват.

Заради инцидента движението в района беше временно затруднено до пълното овладяване на ситуацията и обезопасяването на превозното средство.

