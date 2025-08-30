„Манчестър Юнайтед” с измъчена победа над „Бърнли”

Дузпа дълбоко в добавеното време донесе измъчената победа на „Манчестър Юнайтед” над „Бърнли” с 3:2 в 3-ия кръг на Висшата лига, пише gol.bg.

ВАР бе в основата на отсъждането, което реши мача, след като преди това гостите на два пъти изравняваха, а Червените дяволи трябва да съжаляват, че не решиха всичко до почивката, когато изпуснаха много ситуации.

Все пак обаче Рубен Аморим отдъхна с важен триумф, който ще понамали напрежението върху наставника, макар че начинът, по който се стигна до успеха не бе никак лесен.

За домакините Мейсън Маунт отново водеше атаката за сметка на Бенямин Шешко, а Алтай Баяндър бе на вратата. Диого Дало замени Патрик Доргу и двамата с Амад щяха да действат по двата фланга.

Червените дяволи опитаха да натиснат още от началото и след корнер Куня стреля, но ударът му бе блокиран. Гостите се поокопитиха, но след пропуск на Мбемо последва дузпа за Юнайтед. Маунт пресира Уокър и му е отне, а след това бе съборен, макар че нарушение бе по-скоро отвън. ВАР обаче поиска преразглеждане и в крайна сметка наказателният удар бе отменен.

Натискът на домакините обаче все пак даде резултат. След свободен удар Каземиро остана сам и стреля с глава от десетина метра. Топката се отбри в напречната греда, но след това рикошира в Кълън и премина зад голлинията. Това бе потвърдено от часовника на рефера, така Юнайтед поведе.

Последва обаче контузия на Куня, вероятно в коляното, като интересното бе, че Аморим пусна Зиркзее вместо Шешко на мястото на бразилеца. Гостите отговориха с добро положение пред бившия играч на Юнайтед Ханибал Меджбри, който обаче от около точката за дузпата прати топката над вратата.

Юнайтед обаче бе опасен при корнери и първо Маунт отклони в гредата, а в 45-ата минута Амад дасече отлично от въздуха и стреля, но Дубравка спаси. В 5-ата от добавените 8 минути на първата част Червените дяволи направиха страхотна контра, като Мбемо намери Амад, но от чиста позиция той не бе точен и така паузата дойде при минимален аванс за домакините, след като и Зиркзее също бе успял да пропусне.

След паузата гостите се подобриха и усилията им бързо дадоха резултат. Те разиграха добре, след което последва подаване вдясно към абсолютно свободния Бруун Ларсен, който достави отлична топка пред вратата, където Фостър засече около границата на вратарското поле и реализира.

Веднага след центъра обаче, Баяндър прати силно напред, Зиркзее игра с глава и прати топката на пътя на Дало, който от аутлинията върна отлично пред вратата, където Мбемо бе на чиста позиция и върна предимството на отбора си с удар по земя.

Последва отменен гол на "Бърнли" заради много тънка засада, но ВАР потвърди решението на лайнсмена. В 63-ата минута Фернандеш стреля на сантиметри встрани след подаване на Мбемо от корнер.

Малко след това обаче, феновете на Юнайтед пак бяха шокирани. Получи се разбъркване, при което Угочукву стреля, Баяндър изби не по най-добрия начин, след което Джейдън Антъни стреля, Мейну опита да помогне, но прати топката зад собствената си голлиния.

След това мачът продължи равностойно, без Юнайтед да може да осъществи кой знае колко сериозен натиск, а и добрите ситуации намаляха. В 86-ата минута Шешко стреля над гредата след подаване на Мбемо.

В добавеното време Амад бе дръпнат от Антъни и падна в наказателното поле, а домакините поискаха дузпа. ВАР-реферът поиска от Сам Барът да прегледа отново ситуацията и в крайна сметка той отсъди дузпа. Този път нямаше пропуск за Фернандеш, който би ниско и донесе измъчената победа на отбора си.