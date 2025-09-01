Десподов за Испания: Трябва да бъдем и реалисти, но нищо не е сигурно

Нападателят Кирил Десподов заяви, че националният отбор на България по футбол не трябва да се притеснява от предстоящия първи мач от световните квалификации срещу европейския шампион Испания.

Двубоят е на 4 септември от 21:45 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София.

"Трябва да покажем респект към Испания, но само до излизането ни на терена. След това трябва да дадем най-доброто от себе си. Стадионът ще бъде пълен и се надявам да извлечем максималното от този мач. Естествено трябва да бъдем и реалисти, но нищо не е сигурно", коментира капитанът на "трикольорите" за inpaok.com.

Нападателят е възстановен от травмата на седалищния мускул, заради която пропусна началото на сезона, като взе участие в последните три мача на ПАОК и се разписа веднъж за трите поредни победи на солунския отбор.

"Чувствам се добре. Постигнахме три победи в рамките на седмица, правим добро начало на сезона. Надявам се да продължим така, защото това е пътят, който ще ни донесе успехите в следващите предизвикателства", каза още българинът.

Той коментира и жребия на ПАОК за основната фаза на Лига Европа, в която гръцкият клуб ще има гостуване на 11 декември на бившия отбор на Десподов - Лудогорец.

"Имаше едно по-особено чувство, когато разбрах, че ще играем с Лудогорец. Това е бившият ми отбор, хората там ме уважават, както и аз тях. Щастлив съм, че ще се завърна в Разград, сигурен съм, че ще ме посрещнат топло. Но в момента към концентриран и мисля само за най-близките мачове", каза още нападателят.

Преди ден от БФС съобщиха, че билетите за мача с Испания за разпродадени, а на стадиона ще има 40 000 души. В специални efbet Фен зони феновете ще имат възможност да участват в игри, да спечелят награди и да се забавляват в деня на мача.

Всички новини около националния отбор по футбол преди мача с Испания четете тук