Кирил Десподов няма да играе срещу Испания

Капитанът на националния отбор е получил контузия на тренировка

04.09.2025 | 13:48 ч. Обновена: 04.09.2025 | 13:58 ч. 1
Капитанът на България Кирил Десподов отпада от състава на лъвовете за предстоящите две световни квалификации - срещу Испания тази вечер и срещу Грузия на 7 септември - поради травма, получена на официалната тренировка преди двубоя с Ла Роха

Крилото на ПАОК е почувствал болки по време на снощното занимание, а след направените му медицински тестове днес е станало ясно, че страда от мускулно разтежение, което няма да му позволи да вземе участие в предстоящите срещи

Целият треньорски щаб и всички футболисти желаят на Кирил Десподов бързо възстановяване. 

Кирил Десподов национален отбор по футбол Испания Мондиал 2026
