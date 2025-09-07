Как да гледате на живо Вихрен - Пирин от MrBit Втора лига

MrBit Втора лига представя Югозападно дерби номер две! Вихрен сломи Беласица в последния кръг, а сега предстои нова среща с регионален заряд срещу Пирин. Макар този път да са домакини, санданчани ще трябва да се постараят повече, ако желаят да добавят още три точки на сметката си.

Как можете да гледате Вихрен - Пирин на живо

Директен стрийм от двубоя Вихрен - Пирин ще бъде достъпен в платформата на MrBit от 17:00 ч. на 8 септември, понеделник. Това ще бъде заключителният мач от седмия кръг на лигата.

Къде стоят Вихрен и Пирин преди мача

И Вихрен, и Пирин се настаниха в топ 6 на MrBit Втора лига в началото на сезона. Фратрия убедително води колоната без да е губил точки, но следващите пет отбора са изключително близко един до друг и всеки резултат в седмия кръг може да доведе до сериозни размествания.

В момента Вихрен е на трето място с равни точки с втория Дунав, но Дунав и Пирин имат мач по-малко, защото вече „имаха среща“ с отказалия се от участие Крумовград. Ако Пирин победи, ще се изравни по точки с Вихрен и ще получи предимство благодарение на този неизигран мач.

Миналия кръг Вихрен надви Беласица при гостуването си в Петрич с 2:0. Петричкият тим обаче е последен в класирането, докато Пирин показва далеч по-силна форма и се намира близо до върха.

Благоевградчани вкараха пет попадения срещу Спартак (Плевен), което ги нарежда на второ място по резултатност в дивизията. В останалите си мачове „орлите“ празнуват средно по едно попадение на мач, като статистиката им в това отношение е идентична с тази на Вихрен.

Тези цифри, видимата равнопоставеност на отборите в челната шестица и регионалната чест, която е поставена на карта, предразполагат към зрелищен мач в Сандански, който има потенциал да бъде сред най-запомнящите се през сезона до момента.