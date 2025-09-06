Иван Иванов победи Александър Василев на историческия български финал на US Open. На връх 6 септември български тенисист спечели титлата на Откритото първенство на Съединените щати при юношите.

В Ню Йорк, в много качествен финал между сънародници, водачът в световната ранглиста Иван Иванов се наложи над петия поставен в схемата Александър Василев със 7:5, 6:3.

Роденият във Варна Иванов спечели втори трофей от Големи шлем след успеха на 13 юли на Уимбълдън. Той стана и първият българин с титла от US Open при момчетата след Григор Димитров през 2008-а.

Василев избра да сервира. В третия гейм след двойна грешка на левичаря Иванов стигна до точка за пробив, която подаващият отрази. При втората възможност обаче 18-годишният Александър прати топката в мрежата и водачът в схемата поведе с 2:1, а след това затвърди на нула. В осмия гейм левичарят от София стигна до точка за връщане на брейка, но не успя. При 5:4 16-годишният варненец сервираше за спечелването на частта, но Василев проби след топка от бекхенд на Иванов в мрежата. Готвещият се в Академията на Рафаел Надал Иван обаче поведе с 40:0 в следващия гейм и реализира втората точка за брейк с чудесен минаващ удар по правата.След това Иванов отново сервираше за сета, но пак съперникът стигна до точка за пробив. Световният номер 1 я отрази с мощен форхенд, а после стигна до сетбол, който реализира с втория си ас, съобщи БНР.

В следващата част всеки от българите печелеше убедително подаването си до петия гейм, когато Иванов с красив прехвърлящ удар стигна до брейк пойнт. След дълго и майсторско разиграване по-младият от двамата успя и проби за 3:2. В седмия гейм Иван стигна до нови две точки за брейк и при втората ликува след топка в аут на Василев. После сервираше за титлата, но Сашо върна единия пробив за 5:3. В следващата игра Иванов ликува при втория мачбол след топка в аут на опонента.