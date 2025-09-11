IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джокович и семейството му се местят в Атина

Възможно е да прехвърля и тенис турнира си там

11.09.2025 | 18:00 ч. Обновена: 11.09.2025 | 18:20 ч. 6
Reuters

Без съмнение звезда на тениса Новак Джокович е любимец на цяла Сърбия. Спортистът обаче е взел радикално решение и заедно със семейството си напуска Белград, който сменят с гръцката столица Атина.

Една от предполагаемите причини за решението на Джокович е може би обвинението на президента Александър Вучич, който го нарече предател, заради изявената подкрепата от тенисистът към протестите в страната.

Сърбинът вече е записал двете си деца - Стефан и Тара, в училище с английски език в гръцката столица, а той ще се установи с роднините си в "Глифада" - престижен квартал в южната част на града, пише вестник "Гадзета дело Спорт".

Нещо повече, Джокович е решил да премести тенис турнира в Белград, който на практика е негова собственост, в Атина, като това ще бъде единственият турнир до края на годината, в който 24-кратният победител от Големия шлем смята да участва. / БТА

Новак Джокович тенис Сърбия Атина турнир
