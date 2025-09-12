300 бойци от 16 държави участват в тридневния SENSHI лагер във Варна

Близо 300 бойци и треньори от 16 държави вече са в Св. Св. Константин и Елена за започналия лагер SENSHI. Участници от Австрия, Боливия, Кипър, Чехия, Германия, Гърция, Италия, Македония, Малта, Молдова, Нидерландия, Полша, Румъния, Сърбия, Испания и Швейцария се събират за едно от най-мащабните бойни събития в Европа.

Програмата стартира с първата сутрешна тренировка, а през следващите дни предстоят по няколко интензивни сесии в SENSHI Gym и зала „Черно море“. Преди обяд се проведе и специална открита тренировка за медии с участниците в SENSHI 28 Grand Prix, а от 16:00 часа са официалният кантар и пресконференцията с осмината претенденти за първия шампионски пояс SENSHI Grand Prix Champion в тежка категория над 95 кг.

Тренировъчният лагерът SENSHI впечатлява с участието на истински легенди – Ернесто Хуст, Семи Шилт, Алберт Краус, Анди Зауер и Ерол Цимерман вече водят кикбокс сесиите. Киокушин частта е ръководена от шихан Франциско Фильо, шихан Асен Асенов, сенсей Тариел Николейшвили, сенсей Захари Дамянов, сенсей Ян Сокуп и сенсей Петър Мартинов.

Сред трениращите на лагера са утвърдени SENSHI бойци като Айсам Чадид, Урош Нешкович, Петър Стойков, както и шампиони от международни турнири – Виктор Колая, Кристиян Негру, Лучиян Генунчи, Васил Димитров, Константин Русу, Богдан Куриман, Йон и Вадим Брицки. Към тях се присъединяват и популярни имена като Ариел Мачадо, Янис Стофоридис и бразилецът Петрос Натан де Фрейтас.

Кулминацията е на 13 септември от 19:00 часа, когато започва SENSHI 28 Grand Prix – уникален турнир с директни елиминации, в който в една вечер ще се изиграят три кръга: квалификации, полуфинали и финал. Победителят ще вдигне първия в историята на организацията шампионски пояс SENSHI Grand Prix Champion. Всички билети са разпродадени, а зрителите могат да проследят събитието на живо по MAX Sport 1 и Bulgaria ON AIR, както и онлайн в YouTube канала на SENSHI.