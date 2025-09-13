SENSHI 28 Grand Prix: Бойците преминаха кантара – готови за тежки битки във Варна

Официалният кантар на SENSHI 28 Grand Prix премина успешно и всички бойци вече са готови за горещите сблъсъци на 13 септември край Варна. Атмосферата на официалния кантар в хотел Ensana Aquahouse беше заредена с емоции, а присъстващите фенове и медии станаха свидетели на първите срещи очи в очи между участниците в престижния турнир.

Бойците преминаха през последното официално изпитание преди влизането си в ринга и потвърдиха готовността си за зрелищните битки, които обещават да разтърсят плажа до ресторант „Море“ в курорта „Св. Св. Константин и Елена“. Феновете на бойните спортове ще заемат местата си в 19:00 ч. и ще очакват сблъсъците да започнат в 19:30 часа под откритото небе.

В надпреварата за титлата в тежката категория феновете ще видят истински гладиаторски сблъсъци, а трите супер битки в бойната карта на SENSHI 28 ще донесат още повече екшън с участието на топ имена от България и чужбина.

Официални резултати от кантара на SENSHI 28 Grand Prix:

Супер битка – KWU FULL CONTACT -75 кг

Петрос Натан де Фрейтас (Бразилия) – 75 кг

Константин Стойков (България) – 75 кг

Супер битка – KWU FULL CONTACT -70 кг

Мариан Лaпушнеану (Румъния) – 75 кг

Максон Виние (Франция) – 75 кг

Супер битка – KWU OPEN -95 кг

Мигел Порто (Бразилия) – 94,5 кг

Валери Атанасов (България) – 94,8 кг

SENSHI Grand Prix резервен двубой

Мариус Мунтеану (Румъния) – 106,3 кг

Декстър Суис (Нидерландия) – 118,5 кг

Битка №1 – SENSHI Grand Prix квалификационен двубой

Рис Брюденел (Англия) – 109,4 кг

Франческо Джая (Албания) – 113 кг

Битка №2 – SENSHI Grand Prix квалификационен двубой

Томас Бриджуотър (Нидерландия) - 117 кг

Бруно Чавес (Бразилия) – 126,2 кг

Битка №3 – SENSHI Grand Prix квалификационен двубой

Али Бадауи (Ливан) – 97,2 кг

Самед Агдеве (Турция) – 108 кг

Битка №4 – SENSHI Grand Prix квалификационен двубой

Хамза Оураху (Мароко) – 115,7 кг

Мариус Мунтеану (Румъния) – 99,6 кг

SENSHI 28 Grand Prix обещава незабравима бойна галавечер с битки на най-високо ниво, които ще покажат силата и духа на бойните спортове.

Може да гледате SENSHI 28 Grand Prix на живо по Bulgaria ON AIR, както и MAX Sport 1 за България, чрез Swerve Combat за САЩ и Канада, и за целия свят онлайн на YouTube канала на SENSHI, TrillerTV, Boec.com, KWUnion.com, KWUSENSHI.com, и Fighto.News.

SENSHI 28 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър”, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 28 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Dir.bg, KWUnion.com, Kyokushin Кarate.News, Fighto.News и Novinata.bg.