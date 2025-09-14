IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Левски вкара в 96-ата минута срещу Локомотив (Сф) и свали Лудогорец от върха

Срещата завърши 2:1 за сините

14.09.2025 | 22:46 ч. Обновена: 14.09.2025 | 23:28 ч. 5
Левски спечели изключително ценна победа срещу Локомотив (София) с 2:1, с която излезе еднолично начело в класирането на Първа лига. Евертон Бала изведе тима на Хулио Веласкес напред в резултата, Диего Рапосо изравни за домакините, а капитънът на Левски Марин Петков, който влезе като резерва, направи 2:1 далбоко в добавеното време.

Мачът продължи повече от 100 минути, тъй като бе прекъснат за повече от десет минута заради мъглата на стадиона, създадена от димки. 

Това бе втора поредна загуба за тима на Станислав Генчев.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес отново започна без централен нападател в състава си, като атаката се водеше от Евертон Бала. В групата на "сините" не попадната последните попълнения Акрам Бурас и Никола Серафимов. Сред резервите не бяха още Фабио Лима и Патрик Мислович. 

Подробности за срещата - на Gol.bg

