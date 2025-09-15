България удари и Словения на Световното по волейбол

България победи Словения с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25 23:25, 15:13) във втория си мач от Световното първенство по волейбол в Манила, Филипините.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини започна отлично и поведе с 2:0 гейма, но бе на път да допусне пълен обрат.

Все пак "лъвовете" успяха да спечелят тайбрека и да запишат втори пореден успех.

В откриващия си двубой те надвиха Германия с 3:0. С днешната победа "Лъвовете" вече се класираха за 1/8-финалите.

Тимът на България, ръководен от Дженлоренцо Бленджини, поведе убедително с 2:0, загуби третия гейм и бе близо до това да завърши мача с четири части, но словенците вкараха срещата в тайбрек. В него съперникът имаше инициативата в началото, но България направи обрат в края за 3:2 със силни изяви на лидера Алекс Николов. Така България е на първо място в Група "Е" с две победи и 5 точки, като почти сигурно ще завърши на върха и след мача с Чили в сряда.

България започна в състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов, Илия Петков и либеро Дамян Колев.

България започна отлично мача и поведе с 2:0 след успешни блокади на Илия Петков и Аспарухов, а след това след атака по блока и в аут на Алекс Николов родният тим поведе с три точки. Българите поведоха със 7:2 след единична блокада на Мартин Атанасов и успешна атака през центъра на Аспарухов. Това предизвика прекъсване от селекционера на Словения Фабио Соли. След 13:6 словенците направиха три поредни точки, което накара Джанлоренцо Бленджини да вземе първо прекъсване и за България. При 23:17 Соли взе второ прекъсване за Словения, а Илия Петков в този момент бе със стопроцентов актив при атаките през центъра - пет от пет. България затвори първата част при 25:19 след атака на диагонала Ник Муянович в аут.

Вторият гейм също започна с точка за България след успешна атака на Алекс Николов. Последва серия от отлични сервиси и един ас на Аспарух Аспарухов за 4:0. При 7:1 за българите селекционерът на Словения поиска тайм аут, за да ограничи щетите. Симеон Николов направи ас за 10:6. След единична блокада на Алекс Николов се стигна до 15:7. Тимът на Блендижи продължи да бъде по-добър във всички елементи от играта. След атака през центъра на Алекс Николов се стигна до десет геймбола при 24:14. Още при първия Мартин Атанасов направи ас и втората част приключи.

За първите два гейма българският тим направи 10 успешни блокади срещу само 3 за съперника. Родните състезатели направиха и четири директни точки от начален удар срещу нито една за словенците.

В третия гейм първата точка бе за Словения и всичко тръгна точка за точка, като Алекс Николов направи две грешки от атака, заради които съперникът поведе при 10:9. Словения поведе с 13:10. При 17:14 за противника Бленджини взе прекъсване, за да даде инструкции на играчите си, които не успяха да реализират две или три поредни контраатаки. При 18:14 Венислав Антов смени Аспарухов в българския отбор. При 20:16 влезе и вторият разпределител Стоил Палев за изпълнение на сервис. На терена се появи и Георги Татаров. Частта приключи с атака по блока и аут на Тончек Щерн.

В четвъртия гейм Словения взе бърз аванс от две точки, но България изравни чрез ас на Аспарух Аспарухов. Симеон Николов направи много важна точки за 8:9, за да не се откъсне съперникът. А последва е негов аз за изравняването на резултата. Тимът спечели важен видео чалъндж за 13:13, за да не се отвори разлика за съперника. България поведе за първи път при 15:15 и Фабио Соли взе прекъсване. Словения взе добър аванс с 19:16 и Бленджини прекъсна играта. В края на гейма стана много драмично като след серия от успешни и неуспешни видео проверки се стигна до 24:23 за Словения. При много дълго разиграване съперникът направи и последната точка и вкара мача в тайбрек.

Тайбрекът започна с единичен блок срещу Илия Петков. Илия Петков направи ас от сервис с 120 км/ч за 4:4. След ас за Словения стана 9:7, което доведе и до прекъсване за българския селекционер.

При 12:10 за Словения Бленджини поиска видео чалъндж за докосване на мрежата и той бе успешен, като резултатът стана равен - 11:11. Последва ас на Алекс Николов и още една успешна атака за 13:11. При 14:12 Илия Петков изпълни сервис в мрежата, но веднага след това Алекс Николов направи последната точка в мача след мощна атака и блок-аут.

Алекс Николов бе най-резултатен за България и в мача с 26 точки - 23 от атака, една успешна блокада и два аса. Аспарух Аспарухов помогна със 17, Илия Петков завърши с 11, а Симеон Николов - с 10, от които четири аса. За Словения Тончек Щерн реализира 20 точки, а Ник Муянович - 16.

България играе последен мач в групата срещу Чили в сряда рано сутринта, припомня БТА.