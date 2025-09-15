Очаквано: БФС отряза Левски за чуждестранен съдия на дербито с Лудогорец

Съдийската комисия към Българския футболен съюз отряза мераците на Левски за чуждестранен съдия на дербито с Лудогорец в петък.

От "сините" поискаха съдии от чужбина да водят сблъсъка с шампионите на 19 септември, от 20:30 часа, но исканията на столичния гранд не бяха удовлетворени.

Ето какво написаха от клуба:

"На 10.09.2025 ПФК „Левски“ изпрати официално запитване до Съдийската комисия към БФС относно мача срещу ПФК „Лудогорец 1945“ на 19.09.2025 г., с което потърси и възможности за диалог по темата чуждестранни съдии за определени ключови срещи в българския шампионат.

„С настоящото искане не поставяме под съмнение професионализма и добросъвестността на българските съдии. Намерението ни е да свалим излишното напрежение върху Съдийската комисия и реферите, на които би бил делегиран нарядът в дните преди и след срещата, както и да осигурим максимално спокойна среда, в която фокусът да остане изцяло върху спортно-техническата страна на мача.“

В получения отговор Съдийската комисия информира:

„След извършен обстоен преглед на действащата нормативна уредба и практиката на БФС, както и с оглед гарантиране на единни критерии, подготовка и развитие на българските футболни съдии, СК при БФС е приела решение да не допуска назначаването на чуждестранни арбитри за мачове от българските първенства и турнири.“

Комисията допълва, че последователното спазване на този принцип е „условие за прилагането на еднакъв критерий към всички клубове, без да се създават изключения или предпоставки за неравнопоставеност.“

ПФК „Левски“ още веднъж заявява, че уважава институционалния ред и труда на българските съдии. Същевременно считаме, че отговор, който не влиза в диалог по конкретните аргументи и априори изключва всяка възможност за изключение при срещи с висок обществен интерес, не е удовлетворителен нито за клуба, нито за нашата публика.

Убедени сме, че „еднаквият критерий“ следва да включва и прозрачен, предварително регламентиран ред за извънредни случаи, когато това би допринесло за по-спокойна среда и по-високо обществено доверие. Клубът ще продължи да търси допустимите по правилник възможности тази тема да бъде обсъдена в рамките на БФС, както и да предложи конкретни процедурни стъпки, за които ще потърси подкрепа и от останалите членове на футболния съюз."