7 есенни тенденции при дънките

Идването на есента може да бъде горчиво-сладко, но един вечен акцент е модата. Ако сте се лишили от кожените си якета, ботуши или дънки, най-накрая времето захладнява достатъчно, за да ги извадите отново – и по-специално тенденциите в денима са пълни с разнообразни вълнения този сезон.

Тази година виждаме дънки с ниска талия, в които ще се чувствате уверени, заедно с модерни обрати като леопардов принт и шоколадовокафяво, и дори нотка блясък. С широката гама от опции тази есен, сигурни сме, че ще намерите деним артикул, който си заслужава мястото в гардероба ви.

Прочетете за седем от най-добрите есенни тенденции в денима за 2025 година, заедно със съвети за стилизирането им.

Дънки с ниска талия

Ако си спомняте моделите с ниска талия от 90-те и 2000-те, може би имате смесени чувства относно тяхното продължаващо завръщане. Въпреки че все още можете да се спуснете особено ниско и да оставите прашките си да се показват, виждаме и повече дънки с ниска талия, които стоят точно под естествената ви талия, така че няма да се налага да се притеснявате, че ще покажете повече, отколкото бихте искали.

Въпреки че по-ниската талия може да има репутацията на рискована и за мода, а не за функция, по-новите варианти могат да служат и на практически цели.

