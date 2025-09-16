Левски разпродаде сектор "А" за дербито с Лудогорец

Ръководството на Левски се похвали, че билетите за сектор "А" за дербито с Лудогорец са разпродадени. Двубоят от 9-ия кръг на Първа Лига е на 19 септември (петък) от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов".
Ето какво написаха от клуба:
"Сектор „А“ е напълно разпродаден за мача с „Лудогорец" и ще грее в синьо.
Съвсем скоро целият стадион ще посинее. 12-ият играч е на пост - готов да вдъхновява отбора до последната секунда.
Билети може да вземете от касите на стадион „Георги Аспарухов“, както и онлайн.
Благодарим за подкрепата!".
Левски е еднолично на върха на класирането след осмия кръг, като играчите на Хулио Веласкес са с 19 точки, а шампионът Лудогорец е с две по-малко.