Левски разпродаде сектор "А" за дербито с Лудогорец

Двубоят от 9-ия кръг на Първа Лига е на 19 септември (петък) от 20:30 часа

16.09.2025 | 09:30 ч. Обновена: 16.09.2025 | 10:22 ч. 1
Ръководството на Левски се похвали, че билетите за сектор "А" за дербито с Лудогорец са разпродадени. Двубоят от 9-ия кръг на Първа Лига е на 19 септември (петък) от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов".

Ето какво написаха от клуба:

"Сектор „А“ е напълно разпродаден за мача с „Лудогорец" и ще грее в синьо.

Съвсем скоро целият стадион ще посинее. 12-ият играч е на пост - готов да вдъхновява отбора до последната секунда.

Билети може да вземете от касите на стадион „Георги Аспарухов“, както и онлайн.

Благодарим за подкрепата!".

Левски е еднолично на върха на класирането след осмия кръг, като играчите на Хулио Веласкес са с 19 точки, а шампионът Лудогорец е с две по-малко. 

Левски Лудогорец
