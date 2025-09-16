Статистиката отсече: Аморим е най-слабият мениджър на Манчестър Юнайтед след ВСВ

В продължение на 12 години Манчестър Юнайтед чака да спечели отново титлата във Висшата лига, но както стоят нещата, ситуацията ще остане непроменена още дълго време.

Рубен Аморим беше обявен за спасител на клуба, но не само не успя да му донесе трофей, но и записа отчайващи резултати. След четири кръга от новия сезон Юнайтед е на 14-то място в таблицата само с четири спечелени точки и голова разлика от 4-7.

Рубен Аморим в момента е мениджърът с най-слабият коефицент в Манчестър Юнайтед от Втората световна война насам, тоест през последните 80 години, посочи БГНЕС.

Досега той е спечелил само 36,17% от възможните точки, надминавайки предишния „рекордьор“ в това отношение - Уилф Макгинес, който водеше Юнайтед за един сезон - 1969/70 г.

В допълнение към всичко това под ръководството на Аморим "червените дяволи" са и най-слабият отбор във Висшата лига, откакто португалцът пое отбора през ноември миналата година.