Габриела Петрова отпадна в квалификациите на троен скок на Световното

Българката завърши 14-та в пресявките

16.09.2025 | 15:48 ч. Обновена: 16.09.2025 | 17:21 ч. 4
Lap.bg

Lap.bg

Габриела Петрова не успя да преодолее квалификациите на троен скок на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Европейската вицешампионка в зала от Прага 2015 Петрова завърши на 14-о място в пресявките с 13.86 метра, колкото постигна и 13-ата Довиле Килти (Литва).

Само четири състезателки преодоляха квалификационната норма от 14.35 метра, а най-добър резултат постигна световната шампионка в зала от Нанцзин 2025 Леянис Перес Ернандес (Куба) с 14.66 метра.  Олимпийската шампионка, световна рекордьорка и защитаваща титлата си Юлимар Рохас (Венецуела) беше втора с 14.49 метра.

С последен 12-и резултат от 14.00 метра във финала влезе туркинята Тогба Данъшмаз.

Това се случи Dnes

Габриела Петрова Световно първенство по лека атлетика троен скок
