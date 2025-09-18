Трагедия в червено: И Арда удари безпомощен ЦСКА

ЦСКА се издъни зверски за пореден път през този сезон, след като падна 0:1 от Арда в отложен мач от петия кръг на Първа лига. Единственото попадение заби Феликс Ебоа Ебоа в 89-ата минута след центриране от ъглов удар.

Двубоят се игра в Стара Загора, защото домакините ремонтират терена в Кърджали.

Доста преди попадението "червените" фенове бяха започнали със скандиранията "Оставка, Оставка!" по адрес на Душан Керкез, който засега оцелява въпреки едва седемте спечелени точки в осем мача от началото на сезона.

