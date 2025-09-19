IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Франчайз шанс: efbet Пункт осигурява сигурни 6% от оборота

19.09.2025 | 09:25 ч. Обновена: 19.09.2025 | 14:20 ч.
Снимка: efbet

Снимка: efbet

Утвърденият бранд efbet, който е познат и предпочитан от хиляди фенове на спорта и залаганията у нас, активно развива своята франчайз система. Букмейкърските пунктове са шанс за предприемачи да се присъединят към работещ модел, който вече е доказал своя успех на пазара.

Същността на модела

Франчайз концепцията на efbet Пункт е основана на прозрачност и предвидимост. Ключовото ѝ предимство е гарантиран приход от 6% върху оборота на всички видове залози.

  • Без връзка с реалната печалба на пункта.
  • Независимо от резултатите на спортните залози.
  • Включва всички типове залагания – спорт и виртуални.

Това означава стабилност и предвидимост на доходите за партньорите.

Условия и съдействие

За да осигури успешен старт и стабилно развитие на всеки обект, efbet предоставя на своите франчайз партньори следния набор от предимства:

  • пълна отчетност и актуална информация в реално време;
  • ясни и прозрачни правила за изчисляване на приходите;
  • съдействие при подготовката и откриването на пункта;
  • професионално обучение на екипа;
  • маркетингови материали и целенасочена рекламна помощ.

Подходящ за предприемачи

Този франчайз е отлична възможност за хора с предприемачески дух, които искат да изградят и управляват собствен локален бизнес, насочен към спорта и развлеченията. Благодарение на авторитета и утвърденото име на efbet, партньорите получават силен старт, стабилност и конкурентно предимство, които рядко могат да бъдат постигнати самостоятелно.

Начин за включване

Кандидатстването става бързо и лесно:
bm.efbetshop.com
0895 511 267 / 0886 502 382

