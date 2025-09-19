Франчайз шанс: efbet Пункт осигурява сигурни 6% от оборота

Утвърденият бранд efbet, който е познат и предпочитан от хиляди фенове на спорта и залаганията у нас, активно развива своята франчайз система. Букмейкърските пунктове са шанс за предприемачи да се присъединят към работещ модел, който вече е доказал своя успех на пазара.

Същността на модела

Франчайз концепцията на efbet Пункт е основана на прозрачност и предвидимост. Ключовото ѝ предимство е гарантиран приход от 6% върху оборота на всички видове залози.

Без връзка с реалната печалба на пункта.

Независимо от резултатите на спортните залози.

Включва всички типове залагания – спорт и виртуални.

Това означава стабилност и предвидимост на доходите за партньорите.

Условия и съдействие

За да осигури успешен старт и стабилно развитие на всеки обект, efbet предоставя на своите франчайз партньори следния набор от предимства:

пълна отчетност и актуална информация в реално време;

ясни и прозрачни правила за изчисляване на приходите ;

съдействие при подготовката и откриването на пункта;

професионално обучение на екипа;

маркетингови материали и целенасочена рекламна помощ .

Подходящ за предприемачи

Този франчайз е отлична възможност за хора с предприемачески дух, които искат да изградят и управляват собствен локален бизнес, насочен към спорта и развлеченията. Благодарение на авторитета и утвърденото име на efbet, партньорите получават силен старт, стабилност и конкурентно предимство, които рядко могат да бъдат постигнати самостоятелно.

Начин за включване

Кандидатстването става бързо и лесно:

bm.efbetshop.com

0895 511 267 / 0886 502 382