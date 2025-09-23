IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 21

Олимпик Марсилия удари ПСЖ в дербито на Франция

Столичани с първа загуба в първенството

23.09.2025 | 07:49 ч. Обновена: 23.09.2025 | 08:49 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Олимпик Марсилия спечели на своя „Стад Велодром“ с 1:0 срещу Пари Сен Жермен в дербито на 5-ия кръг на Лига 1. Единственият гол в срещата отбеляза Найеф Агер още в 5-ата минута. До края на първата част Гуири удари греда за Марсилия, а втори гол за домакините бе отменен поради засада.

Малко преди края на редовното време главният съдия не отсъди спорна дузпа за южняците, а в прожълцението треньорът Де Дзерби беше изгонен.

Иначе в това издание на "Льо Класик" Усман Дембеле не успя да вземе участие заради своята контузия. Националът на Франция спечели "Златната топка" за 2025 година.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

олимпик марсилия псж
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem