Олимпик Марсилия удари ПСЖ в дербито на Франция

Олимпик Марсилия спечели на своя „Стад Велодром“ с 1:0 срещу Пари Сен Жермен в дербито на 5-ия кръг на Лига 1. Единственият гол в срещата отбеляза Найеф Агер още в 5-ата минута. До края на първата част Гуири удари греда за Марсилия, а втори гол за домакините бе отменен поради засада.

Малко преди края на редовното време главният съдия не отсъди спорна дузпа за южняците, а в прожълцението треньорът Де Дзерби беше изгонен.

Иначе в това издание на "Льо Класик" Усман Дембеле не успя да вземе участие заради своята контузия. Националът на Франция спечели "Златната топка" за 2025 година.