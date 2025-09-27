Любо Ганев: Силата ни е в колектива, момчетата вярват, че могат да побеждават

„Вълнението е голямо, но момчетата са концентрирани. Треньорът постоянно им напомня да мислят не за това, което вече е постигнато, а за всяка следваща топка“. Това каза президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев пред Нова телевизия от Филипините, часове преди националният отбор да изиграе полуфиналния си мач на Световното първенство..

Той разкри, че е говорил с играчите само след победата над САЩ, за да не ги разсейва от подготовката. „Концентрацията в отбора е на максимално ниво. Щабът е свършил отлична работа, технически и тактически са готови. Остава само да излязат и да покажат играта, която тренират“, заяви президентът на федерацията.

Според Ганев младостта на тима е по-скоро предимство. „Чехите не бива да бъдат подценявани, защото, щом са стигнали до този етап, значи имат качества. Но нашата най-голяма сила е колективът – тези момчета са заедно, защото вярват, че могат да побеждават“, каза той.

Ганев подчерта, че 10 от 14-те състезатели играят за първи път на Световно първенство, а този състав е заедно едва от тази година. „Имаме ясна цел – Олимпиадата 2028 в Лос Анджелис. Постепенно следваме стъпките, за да стигнем до там, а досегашните резултати показват, че сме на прав път“, заяви той.

Президентът на БФВолей припомни и решението на ръководството да привлече треньор от ранга на Кико Бленджини, който работи целогодишно само с националния отбор. „Това беше голямо предизвикателство и инвестиция, но знаехме, че успехите ще дойдат. Може би не очаквахме да се случи толкова бързо, но колкото по-рано, толкова по-добре“, отбеляза Ганев.

Той направи паралел с футбола, като подчерта, че ключът е в работата с подрастващите. „Само за пет години имаме девет медала при подрастващите от световни и европейски първенства. Ограничихме броя на чужденците в първенството до трима, за да дадем шанс на младите български състезатели да се развиват“, обясни той.

Любомир Ганев отправи пожелание към националите: „Да са здрави, да се борят за всяка топка, да слушат треньора и щаба и да продължават напред, защото го заслужават“.