IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 66

Желязков и Борисов похвалиха националите ни по волейбол

Те са истинските обединители на нацията, категоричен е лидерът на ГЕРБ

28.09.2025 | 17:15 ч. 30
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

"Националите ни по волейбол показаха колко много може да постигне българинът със своя талант, воля и огромни усилия", каза премиерът Росен Желязков, цитиран от Министерския съвет във Facebook по повод Световното първенство по волейбол за мъже. 

"Отдавам признание на играчите, треньорите, целия щаб, федерацията и всички, които допринесоха за този успех. Убеден съм, че най-доброто за този отбор тепърва предстои! Гордеем се с вас, момчета и горе главите, пише в публикацията. По думите на министър-председателя сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари!", допълва Желязков.

"Националите по волейбол са истинските обединители на нацията. В България се гордеем с вас", написа пък лидерът на ГЕРБ - Бойко Борисов - във Facebook.

България спечели сребърните медали, след като загуби от Италия с 1:3 на финала във Филипините.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

желязков борисов волейбол
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem