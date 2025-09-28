Желязков и Борисов похвалиха националите ни по волейбол

"Националите ни по волейбол показаха колко много може да постигне българинът със своя талант, воля и огромни усилия", каза премиерът Росен Желязков, цитиран от Министерския съвет във Facebook по повод Световното първенство по волейбол за мъже.

"Отдавам признание на играчите, треньорите, целия щаб, федерацията и всички, които допринесоха за този успех. Убеден съм, че най-доброто за този отбор тепърва предстои! Гордеем се с вас, момчета и горе главите, пише в публикацията. По думите на министър-председателя сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари!", допълва Желязков.

"Националите по волейбол са истинските обединители на нацията. В България се гордеем с вас", написа пък лидерът на ГЕРБ - Бойко Борисов - във Facebook.

България спечели сребърните медали, след като загуби от Италия с 1:3 на финала във Филипините.