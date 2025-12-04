Славия изненада неприятно Левски

Славия победи с 2:0 Левски в най-старото столично дерби. Мачът от 18-я кръг се игра на стадион "Александър Шаламанов" в “Овча купел”.

С два гола в рамките на пет минути в средата на първото полувреме Славия победи с 2:0 Левски в най-старото столично дерби, с което завърши 18-ия кръг в Първа лига. За играчите на Ратко Достанич това бе пети пореден успех и с 27 точки те заемат седмото място в класирането.

Тимът на Левски, който бе с осем промени в състава спрямо категоричната победа със 7:0 над Септември през уикенда, остава начело в таблицата с 41 точки, но вече само на пет пред втория ЦСКА 1948 и на осем пред шампиона Лудогорец, който е и с мач по-малко.

Срещата започна в добро темпо, но без чисти голови ситуации. Четвърт час след началото тимът на Левски стигна до третия си корнер в мача, след като удар на Фабио Лима към вратата на Славия се отклони от крака на бранител в бяло. От последвалия ъглов топката бе пратена към Асен Митков, който от воле я отправи към вратата на Славия, но стражът Леви Нтумба успя да спаси в последния момент.

Славия отговори с опасен пробив по дясното крило на Емил Стоев, но полузащитникът на домакините се засуети в наказателното поле и не успя да създаде нещо интересно. В 21-вата минута Славия откри резултата. Мухамед Досо открадна топката в близост до централния кръг от краката на Асен Митков и моментално създаде ситуация трима срещу двама. Той подаде към Исак Соле, за когото не бе проблем да преодолее Светослав Вуцов за 1:0.

Само шест минути след това, при сходна ситуация, домакините удвоиха аванса си. Янис Гермуш пусна пас зад гърба на отбраната на "сините" Емил Стоев продължи топката към вратата, а бранителят Никола Серафимов си вкара автогол.

Двете бързи попадения определено смутиха "сините" и дълго време те не успяха да създадат нищо интересно в предни позиции. Изненадващо старши треньорът Хулио Веласкес пък не направи никакви промени на почивката и изчака чак до 60-ата минута, за да включи в игра голмайстора на тима Мустафа Сангаре и защитника Майкон.

Точно Сангаре пробва да намали резултата в 63-тата минута, но неговият изстрел от далечна дистанция попадна право в ръцете на вратаря Леви Нтумба.

Малко преди изтичането на редовното време отново Сангаре пробва да изненада Нтумба, но стражът на Славия показа отличен рефлекс и изби. В 89-ата минута Радослав Кирилов отправи опасен изстрел по посока вратата на "белите", но той излезе в аут.

Най-чистото положение за гол за Левски в мача дойде в 93-тата минута, когато Евертон Бала се размина с топката пред самата голлиния.

В следващия кръг Левски гостува на Спартак Варна, Славия играе с Лудогорец в Разград. / БТА