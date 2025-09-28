IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Александър Николов и Алекс Грозданов са част от идеалния отбор на Световното по волейбол

Двамата българи са сред шестимата най-добри на Световното първенство по волейбол

28.09.2025 | 22:30 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Двама българи - Александър Николов и Алекс Грозданов, намериха място в идеалния отбор на Световното първенство по волейбол във Филипините. 

България загуби във финала от Италия с 1:3 гейма в неделя. Николов завърши като най-добрия реализатор в турнира и бе избран за един от двамата най-добри посрещачи, докато Грозданов е в топ 2 при централните блокировачи.

MVP на турнира стана Алесандро Микиелето, който ще прибере 100 000 долара премия за отличното си представяне. 

Ето волейболистите, които намират място в идеалния отбор:

  • Посрещачи: Александър Николов, Алесандро Микиелето
  • Диагонал: Юри Романо
  • Централни блокировачи: Алекс Грозданов, Якуб Кохановски
  • Разпределител: Симоне Джанели
  • Либеро: Фабио Балазо
