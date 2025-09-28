Александър Николов и Алекс Грозданов са част от идеалния отбор на Световното по волейбол

Двама българи - Александър Николов и Алекс Грозданов, намериха място в идеалния отбор на Световното първенство по волейбол във Филипините.

България загуби във финала от Италия с 1:3 гейма в неделя. Николов завърши като най-добрия реализатор в турнира и бе избран за един от двамата най-добри посрещачи, докато Грозданов е в топ 2 при централните блокировачи.

MVP на турнира стана Алесандро Микиелето, който ще прибере 100 000 долара премия за отличното си представяне.

Ето волейболистите, които намират място в идеалния отбор:

Посрещачи: Александър Николов, Алесандро Микиелето

Диагонал: Юри Романо

Централни блокировачи: Алекс Грозданов, Якуб Кохановски

Разпределител: Симоне Джанели

Либеро: Фабио Балазо