Трогателно спортсменство: Италианецът Симоне Анцани избърса сълзите на Дамян Колев

Националният отбор на България по волейбол е новият световен вицешампион.

Българските лъвове стигнаха до финала на Световното първенство, където отстъпиха на Италия с 1:3 гейма. Въпреки загубата на финала, българският тим впечатли с дух, класа и постижения при цялостното им представяне. Родните таланти ще се върнат от Филипините с първото сребро от Световното по волейбол от 55 години насам.

След последната точка играчите на двата отбора се поздравиха край мрежата, но именно там се случи и един момент, който ще се помни дълго. Италианският национал Симоне Анцани видя сълзите в очите на българския волейболист Дамян Колев и мигновено се приближи, за да го успокои и да избърше сълзите му. Не е ясно какви са били думите му към 23-годишния ни талант, но постъпката казва достатъчно.