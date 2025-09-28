IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трогателно спортсменство: Италианецът Симоне Анцани избърса сълзите на Дамян Колев

Нашето момче се разстрои след загубата им, но съперникът му показа невероятно уважение

28.09.2025 | 22:00 ч. 11

Националният отбор на България по волейбол е новият световен вицешампион.

Българските лъвове стигнаха до финала на Световното първенство, където отстъпиха на Италия с 1:3 гейма. Въпреки загубата на финала, българският тим впечатли с дух, класа и постижения при цялостното им представяне. Родните таланти ще се върнат от Филипините с първото сребро от Световното по волейбол от 55 години насам.

След последната точка играчите на двата отбора се поздравиха край мрежата, но именно там се случи и един момент, който ще се помни дълго. Италианският национал Симоне Анцани видя сълзите в очите на българския волейболист Дамян Колев и мигновено се приближи, за да го успокои и да избърше сълзите му. Не е ясно какви са били думите му към 23-годишния ни талант, но постъпката казва достатъчно.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

