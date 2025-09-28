Лудогорец смаза Монтана с 3:0

Лудогорец разби само с 3:0 Монтана на своя стадион „Хювефарма Арена“ в Разград в среща от 3-ия кръг на Първа лига. Гостите играха повече от полувреме с човек по-малко, след Важебах Сакор бе изгонен заради два жълти картона.

Попаденията за Лудогорец забиха Ивайло Чочев в 28-ата минута, Оливие Вердон в 53-ата и Бърнард Текпетей в 64-ата минута. В 88-ата минута пък бе отменен гол на Машадо.

Така разградчани излязоха на второ място в класирането с 21 точки. Те изостават само с точка от лидера ЦСКА 1948. Лудогорец обаче е с мач по-малко, като тимът е единственият, който все още не познава вкуса на поражението. Монтана е на 9-ата позиция с 11 пункта.

Мачът започна по-добре за домакините от Лудогорец, като още в третата минута, когато Ивайло Чочев насочи топката с глава под гредата, но вратарят на Монтана Марсио Роса изби в корнер.

Гостите отговориха в десетата минута, когато Калоян Стрински стреля от удобна позиция, вратарят на "орлите" Хендрик Бонман изби неубедително и топката се отби в напречната гледа, след което се върна при германския страж.

