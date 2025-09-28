Ботев Враца победи Арда с 2:0

Ботев Враца изненада Арда Кърджали, побеждавайки с 2:0 като гост на стадион „Берое“ в Стара Загора в среща от 10-ия кръг. Така новият треньор на врачани Тодор Симов дебютира успешно начело на отбора.

Трите точки за гостуващия отбор донесоха Милен Стоев и Мартин Петков. Първият откри резултата в 14-ата минута, а вторият узакони победата в 47-ата минута.

Така Ботев Враца се изкачи на 6-ата позиция с 14 точки на актива си. Арда остава на 11-ото място с 9 пункта.

Първата възможност в срещата дойде в 10-та минута, когато Серкан Юсеин отправи удар от границата на наказателното поле, но топката мина над вратата.

Три минути след това Аймен Суда стреля от дистанция и насочи топката в горния десен ъгъл, но Анатоли Господинов изби в корнер. Радослав Цонев центрира от ъгловия удар и Младен Стоев откри резултата след удар с глава – 0:1. Отново Аймен Суда застраши вратата на Арда в 18-ата минута, когато отправи удар с глава, но Господинов се намеси.

В следващите минути Арда притисна своя съперник и бе по-активен в предни позиции, но голяма част от отправените удари бяха блокирани от играчите на Ботев. В 37-ата минута Светослав Ковачев намери с отличен пас Ивелин Попов, който бе непокрит в наказателното поле на съперника и веднага шутира, но Димитър Евтимов спаси, а това бе последната по-опасна ситуация през първото полувреме.

