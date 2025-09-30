IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 41

Аспарухов: Горд съм от постигнатото, но трябва да преследваме и по-големи цели

Всеки спортист мечтае да се прибира по този начин в страната си

30.09.2025 | 11:43 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Посрещачът Аспарух Аспарухов заяви при прибирането на националния отбор на България по волейбол на летище "Васил Левски", че е много горд от това, което е постигнал тимът, който в неделя стана световен вицешампион за мъже.

Аспарухов и останалите играчи от отбора се завърнаха в София с полет от Истанбул с правителствения самолет, а на правителствения ВИП бяха посрещнати от журналисти и от най-близките си.

"Не бяхме сигурни какво ни очаква при посрещането, но благодаря на всички, които са тук. Наистина е невероятно. Всеки спортист мечтае да се прибира по този начин в страната си. Много съм горд от това, което постигнах, но сега трябва да преследвам и по-големи цели", каза Аспарухов.

Свързани статии

На летището Аспарухов бе посрещнат от своя баща, който носи същото име като него. 

"Всички трябва да сме доволни от това, което се случи. Пожелавам на всеки родител да изживее това, което на нас ни се случи. Всичко това е свързано с най-високи нива на отговорност на всички, които участваха в процеса и трябва да им благодаря", заяви Аспарухов-старши, цитиран от БТА

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Аспарух Аспарухов волейбол медал
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem