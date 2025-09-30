Аспарухов: Горд съм от постигнатото, но трябва да преследваме и по-големи цели

Посрещачът Аспарух Аспарухов заяви при прибирането на националния отбор на България по волейбол на летище "Васил Левски", че е много горд от това, което е постигнал тимът, който в неделя стана световен вицешампион за мъже.

Аспарухов и останалите играчи от отбора се завърнаха в София с полет от Истанбул с правителствения самолет, а на правителствения ВИП бяха посрещнати от журналисти и от най-близките си.

"Не бяхме сигурни какво ни очаква при посрещането, но благодаря на всички, които са тук. Наистина е невероятно. Всеки спортист мечтае да се прибира по този начин в страната си. Много съм горд от това, което постигнах, но сега трябва да преследвам и по-големи цели", каза Аспарухов.

На летището Аспарухов бе посрещнат от своя баща, който носи същото име като него.

"Всички трябва да сме доволни от това, което се случи. Пожелавам на всеки родител да изживее това, което на нас ни се случи. Всичко това е свързано с най-високи нива на отговорност на всички, които участваха в процеса и трябва да им благодаря", заяви Аспарухов-старши, цитиран от БТА