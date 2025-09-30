IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В КАДЪР Радостна България посрещна сребърните си национали по волейбол

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини бе посрещната като шампион

30.09.2025 | 18:38 ч. 36
Снимки: Димитър Кьосемарлиев

Два дни след като завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол във Филипините, националният ни отбор по волейбол се завърна у дома.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини бе посрещната като шампион и получи заслужено внимание на летище "Васил Левски" в София.

Световните вицешампиони се придвижиха с открит автобус, който ги откара към площад "Св. Александър Невски", където ги очакваха феновете.

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) на 28 септември.

волейбол Филипини вицешампиони
