В КАДЪР Радостна България посрещна сребърните си национали по волейбол

Два дни след като завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол във Филипините, националният ни отбор по волейбол се завърна у дома.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини бе посрещната като шампион и получи заслужено внимание на летище "Васил Левски" в София.

Световните вицешампиони се придвижиха с открит автобус, който ги откара към площад "Св. Александър Невски", където ги очакваха феновете.

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) на 28 септември.