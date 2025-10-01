IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Фигуристката Камила Валиева ще поднови кариерата си в школата на Татяна Навка

Спортистката изтърпява наказание за употреба на забранено вещество

01.10.2025 | 14:08 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Руската фигуристка Камила Валиева, която изтърпява наказание за нарушаване на антидопинговите правила, планира да поднови кариерата си в школата на олимпийската шампионка Татяна Навка, съобщи агенция ТАСС, позовавайки се на свой източник.

На 29 януари 2024 година Спортният арбитражен съд дисквалифицира Валиева за нарушаване на антидопинговите правила, удовлетворявайки искането на Световната антидопингова агенция за четиригодишно наказание, като санкцията й влезе в сила от 25 декември 2021 г.

Спортистката беше санкционирана за употреба на забраненото вещество триметазидин.

19-годишната Валиева тренираше при Етери Тутберидзе преди наказанието. (БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Камила Валиева фигуристка наказание Татяна Навка
