Снуп Дог ще е почетен треньор на отбора на САЩ на Зимната олимпиада

54-годишният певец ще подкрепя и вдъхновява американските спортисти извън състезанията

12.12.2025 | 11:48 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Американският рапър Снуп Дог ще бъде почетен треньор на отбора на САЩ на Зимните олимпийски игри през 2026 година в Италия, съобщиха от Олимпийския комитет на страната (USOPC).

54-годишният певец ще подкрепя и вдъхновява американските спортисти извън състезанията.

„Известен със страстта си към обществена дейност, менторство и подкрепа на младите, Снуп ще внесе характерния си хумор и топлина, за да мотивира спортистите от отбора на САЩ“, се казва в изявление на USOPC.

„Спортистите са истинските звезди, аз съм тук само за да ги окуража, да ги вдъхновя и може би да им споделя малко от своя опит“, каза Снуп в изявление.

„Този отбор представлява най-доброто от това, което спортът може да бъде - талант, сърце и хъс. Ако мога да внеса малко повече любов и мотивация. Това е победа за мен“, добави той.

Снуп Дог присъства на Летните олимпийски игри в Париж 2024. Той носи олимпийския огън преди церемонията по откриването и пя на церемонията по закриването. Музикантът е спечелил две награди „Еми“ за участието си на Игрите в Париж.

Олимпиадата в Милано и Кортина д'Ампецо ще се проведе от 6 до 22 февруари догодина.
(БТА)

 

