Тотнъм надви Лийдс в среща от 7-ия кръг на английската Висша лига

Домакините започнаха мача много активно

04.10.2025 | 18:39 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Тотнъм удължи впечатляващия си баланс от двубои срещу Лийдс Юнайтед до шест победи от последните седем срещи. „Шпорите“ спечелиха с 2:1 като гост на Еланд Роуд в среща от 7-ия кръг на английската Висша лига. Родният национал Илия Груев остана на резервната скамейка на домакините през всичките 90 минути.

Домакините започнаха мача много активно, сътвориха истинска вихрушка от центрирания пред вратаря Викарио. Добре изпълнен пряк свободен удар на Шон Лонгстаф сякаш беше пренасочен от вятъра, прехвърли вратаря, но за радост на гостите излезе над гредата. След това Джо Родон пощади гостуващия вратар, когато ударът му с глава се отби от външната страна на гредата.

Нo всичко това беше съсипано от безкомпромисните гости, които с първата си прилична атака поведоха в резултата в 23-ата минута. Матис Тел овладя топката и напредна, стреля и топката се отклони в крака на Паскал Страйк, за да подлъже вратаря Карл Дарлоу и да влезе в мрежата на Лийдс.

Мохамед Кудус изпусна да удвои след около 30 минути игра, но веднага след това получиха и гол за 1:1. Отклоненият удар на Брендън Ааронсън се оказа твърде силен за Викарио и той успя само да спаси топката пред непокрития Ноа Окафор, който вкара на празна врата.

През второто полувреме Тел беше близо до възстановяване на преднината на Тотнъм при удар c глава след центриране на Уилсон одобер. Вратарят Гийермо Викарио пък спаси гостите при мощен удар на Доминик Калвърт-Люин.

Но в 57-ата минута на срещата Мохамед Кудус затвърди впечатлението, че е най-добър днес за гостите, след като се разписа за 1:2 със силен удар от границата на наказателното поле. Топката рикошира на хлъзгавия терен и прелетя покрай злополучния Дарлоу, който не успя да се ориентира в ситуацията.

С този успех Тотнъм излезе на 2-о място в класирането с 14 точки, колкото има и Борнемут след тях. На върха е Ливърпул с 15 точки.

Лийдс Тотнъм футбол спорт
