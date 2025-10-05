IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ботев Пловдив спечели след обрат дербито с Ботев Враца

"Канарчетата" победиха с 2:1 като гост

05.10.2025 | 20:10 ч. 6
Снимка: Lap.bg

Ботев Пловдив направи обрат и победи с 2:1 като гост Ботев Враца в мач 11-ия кръг на Първа лига.

След четвърт час игра домакините поведоха в резултата. Константинос Балоянис направи грешка и топката достигна до Мартин Петков, който след това подаде за Радослав Цонев и той се разписа във вратата на пловдивчани. 

Само шест минути след това "жълто-черните" успяха да изравнят. Армстронг Око-Флекс преодоля защитата на врачани и от малък ъгъл шутира покрай Димитър Евтимов, кълбото се отби в гредата и влезе в мрежата. 

В 78-ата минута Ботев Пловдив направи обрат в двубоя. Емил Мартинов центрира в наказателното поле на домакините, където Стивън Петков продължи топката за Ивайло Видев и той отбеляза първия си гол за крайното 2:1. 

Така пловдивчани имат 10 точки на 11-то място, докато Ботев Враца е с 4 точки повече на шестата позиция в класирането.

Ботев Пловдив Ботев Враца Първа лига
