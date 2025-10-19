Футболна България с прости с легендарния защитник Иван Зафиров

Снимка: БГНЕС 1 / 12 / 12

Близки, легенди и приятели с простиха с бившия защитник на ЦСКА Иван Зафиров.

Копата, както бе известен той във футболните среди, си отиде от този свят в сряда на на 77-годишна възраст. В предверието на Сектор "А" на Националния стадион "Васил Левски" съболезнования приемаха синовете му Алдалберт и Мартин, които също оставиха следа в родния футбол, съобщава БГНЕС.

"Иван Зафиров е безспорна фигура в историята на българския футбол и в историята на ЦСКА. Неговите постижения са такива, че може би няма да могат да се повторят. Той беше всеотдаен и коректен човек, който до последно подкрепяше любимия си отбор", бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев.

Бившият спортен директор на ЦСКА Филип Филипов посочи, че Иван Зафиров е легенда на ЦСКА и допълни, че може да бъде запомнен с това, че бил голям човек и футболист допринесъл много за изграждането на авторитета на ЦСКА.

"Имах удоволствието да тренирам и играя заедно със Зафиров. Той беше един човек, който имаше много благодетели, но най-сериозният от тях е, че нямаше по-земен и по-скромен човек от него", спомни си Ради Здравков.

"Много харизматична фигура като футболист и като човек, като ръководител, който би трябвало да бъде запомнен от поколенията“, коментира бившият футболист и треньор на "червените" Александър Станков.

Стефан Михайлов, автор на митичния гол срещу Аякс и съотборник на Зафиров, посочи, че такъв човек рядко се ражда. Той призова младите да се учат от него.

В богатата си откъм успехи състезателна кариера, Зафиров печели 9 пъти шампионската титла с армейците и е 5-кратен носител на Купата. С екипите на ЦСКА и Сливен изиграва 364 мача в А-група, в които отбелязва 5 гола.

За националния отбор изиграва 50 срещи, като в 9 от тях е капитан. Зафиров е сребърен медалист от Олимпийските игри през 1968 година в Мексико.