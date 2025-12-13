Съдят Тръмп заради бляскавата му бална зала

Президентът Доналд Тръмп обеща, че огромната, позлатена президентска бална зала ще бъде "много по-голяма и по-красива" от източното крило на Белия дом, което беше разрушено, за да се освободи място за нея.

Критиците – сред които, според информациите, е и оригиналният архитект на балната зала Джеймс МакКри II – се опасяват, че новата пристройка към Белия дом с площ от 8361 кв. м може да засенчи основната сграда, а други я наричат проект на суетата.

Сега Националният тръст за опазване на историческото наследство е завел дело срещу президента, изисквайки той да спре проекта си за бална зала в Белия дом, докато не получи одобрение от Конгреса.

Тръмп започна да разрушава части от 120-годишното източно крило през октомври, надявайки се да го замени с голяма бална зала, която може да побере близо 1000 гости.

"Никой президент няма законно право да разрушава части от Белия дом без никаква проверка – нито президентът Тръмп, нито президентът Байдън, нито някой друг", се посочва в исковата молба. "И никой президент няма законно право да строи бална зала на публична собственост, без да даде възможност на обществеността да изрази мнението си."

Искът, който беше подаден в американския окръжен съд в петък от частно финансирана група, твърди, че строителството трябва да бъде блокирано, докато новите проекти не преминат през подходящи екологични оценки, обществено обсъждане и дебат и ратификация в Конгреса.

Тръстът предполага, че Тръмп е допуснал множество нарушения на Закона за административните процедури и Закона за националната екологична политика, като е ускорил проекта, както и е превишил конституционните си правомощия, като не е минал през Конгреса.

Белият дом не коментира веднага.

Тръмп многократно е заявявал, че използва частни средства за финансиране на проекта на стойност 300 милиона долара, но това не означава непременно, че може да заобикаля федералните закони и процедури, свързани с правителствен проект.

Кадри на тежки машини, разрушаващи структурата на източното крило, предизвикаха бурна реакция миналия месец, когато багери влязоха в развалините, за да ги отстранят от помещенията, а в интернет се разпространиха въздушни снимки "преди и след".

Историческата асоциация на Белия дом, независима група, която работи за съхраняване на историята на сградата, заяви, че е провела "комплексен проект за цифрово сканиране и фотография, за да създаде исторически архив" преди началото на строителните работи.

Бившата първа дама Мишел Обама, чийто офис преди това се намираше в това крило, разказа в подкаст през ноември за моментите, в които е видяла как го събарят:

"Не става въпрос за мен, а за нас и нашите традиции и това, което те символизират. Мисля, че в тялото си почувствах объркване, защото си казах: "Е, кои сме ние? Какво ценим и кой решава това?"

В съдебния иск на фондацията се твърди, че не трябва да се извършват повече работи, докато администрацията не приключи "необходимите проверки – проверки, които трябваше да бъдат извършени, преди ответниците да разрушат източното крило и преди да започнат строителството на балната зала".