Мафията "Камора" поела пълен контрол над футболен отбор

След разследване в Италия стана ясно, че продажбата на билети, кетърингът, почистването, охраната и дори линейките на италиански футболен отбор са били поети изцяло от мафията.

Юве Стабия в Кастеламаре ди Стабия, близо до Неапол, развълнува феновете с неотдавнашния си успех. Отборът дори беше на крачка от влизане в най-високата дивизия на Италия миналия сезон. Но това също така привлече вниманието на прокурорите за борба с мафията, които твърдят, че местната мафия Камора се е инфилтрирала в дейности за печелене на пари в клуба и го е превърнала в „инструмент“ на организираната престъпност.

„Очевидно е, че са присъствали във всички области, от предвижването на футболистите с автобус, от линейките, продажбата на напитки, продажбата на билети и контрола на билетите, до сигурността на стадиона“, каза прокурорът за борба с мафията Никола Гратери. „Това беше пълен пакет от 360 градуса. Играчите е трябвало само да играят, Камората се е погрижила за останалото.“

Разследването започна през февруари, когато полицията идентифицира един от управителите на клуба като известен мафиот. Той беше и ръководител на заклетите ултраси на отбора и е трябвало да изтърпи забрана за достъп до стадиона.

„Мога да правя неща тук на стадиона, които вие не можете“, казал мъжът на служителите.

Разследващите откриха, че местният мафиотски клан Д'Алесандро е давал билети на мафиоти, които са имали забрана за влизане на стадиона, запазени за фенове под 12 години. Синът на един арестуван бос, играещ в младежкия отбор, е бил подслушван да се оплаква на баща си, че не може да получи редовно място в първия отбор.

„Напомни им кой си“, отговорил баща му.

Гратери каза, че кланът Д'Алесандро е бил привлечен от възможности за печелене на пари в клуба.

„Сега разбирате, че това потвърждава това, което казваме от десетилетия: мафията присъства навсякъде, където има пари и власт за управление“, каза той.

Той добави, че мафията се стреми да спечели благоразположението на местните жители чрез връзките си с клубовете, както в миналото, когато е даряла големи суми на църкви и е организирала религиозни шествия.

„Мафията присъства и се рекламира чрез футболни отбори, както в миналото с църквата, като се показва близо до свещеници, близо до епископи, щедра към църквата“, каза Гратери.

Назначени от съда администратори вече ще управляват клуба, в който Brera Holdings, холдингова компания със седалище в Ирландия, придоби 52% дял тази година. В изявление на клуба се казва, че акционерите и ръководството „дори не са заподозрени във връзки с мафията или престъпните кръгове“.

Висшият магистрат за борба с мафията в Италия, Джовани Мелило, заяви, че Юве Стабия е само поредният клуб, който е бил обект на атаки от мафията, след като разследвания разкриха проникване на мафиоти във Фоджа в Пулия и Кротоне в Калабрия.

„Перспективите са тревожни и не изключваме подобни мерки да бъдат предприети и в други футболни и баскетболни клубове в бъдеще, и не само в региони, където мафията обикновено е пуснала корени“, предупреди той.