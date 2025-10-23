Реал Мадрид излъга Ювентус в Шампионска лига

Реал (Мадрид) постигна минимална победа с 1-0 срещу Ювентус в третия кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Мачът се игра на легендарния Сантиаго Бернабеу пред препълнени трибуни.

Срещата започна с леко преимущество за Ювентус, който демонстрира агресивен стил и търсеше ранен гол. Още в първите минути Дусан Влахович и Филип Костич създадоха няколко опасни положения, като ударът на Костич премина покрай вратата на Тибо Куртоа, а Влахович беше спрян на сантиметри от гола. Белгийският страж на Реал Мадрид демонстрира изключителна концентрация, спасявайки няколко опасни положения и показвайки защо е считан за един от най-добрите вратари в света.

Реал Мадрид постепенно успя да балансира играта и да застраши вратата на Ди Грегорио. Винисиус Жуниор започна да създава пространство по лявото крило с бързи и нестандартни движения, а Джуд Белингам пое ролята на диригент в средата на терена, организирайки атаките и прехвърляйки топката към крилата. Един от най-запомнящите се моменти в първата част беше удар на Белингам извън наказателното поле, който Ди Грегорио успя да отрази с впечатляващо разтягане.

Втората част започна с натиск от страна на Реал Мадрид. В 52-рата минута Винисиус Жуниор демонстрира уменията си в дрибъла и с невероятна индивидуална акция успя да преодолее двама защитници, след което подаде прецизно към Белингам, който с хладнокръвно завършване преодоля вратаря и откри резултата за 1-0. Това попадение накара трибуните да избухнат и вдъхна увереност на домакините, които от този момент насочиха играта изцяло към контрол на средата на терена и защита на минималната преднина.

Ювентус опита да реагира чрез контраатаки, като Влахович и Костич създадоха няколко опасни ситуации, но защитата на Реал Мадрид, водена от Едер Милитао, беше безупречна. Бразилският централен защитник успя да блокира почти сигурен гол на Лоис Опенда и постоянно упражняваше натиск върху нападателите на гостите, което пречеше на Ювентус да се организира ефективно. В този период Куртоа отново се превърна в герой с критично спасяване в ситуация „един на един“ срещу Влахович, запазвайки чистата мрежа.

Килиан Мбапе също се опита да създаде опасност за гостите, но няколко негови удари не успяха да намерят целта. Въпреки пропуските му, неговото движение и разместване на защитата на Ювентус помогнаха на Белингам и Винисиус да имат по-големи възможности да атакуват. Тактическото превъзходство на Реал Мадрид в средата на терена позволи на отбора да контролира темпото на мача и да не допуска сериозни опасности пред собствената си врата.

С този резултат Реал укрепи позициите си в групата на Шампионска лига и остава сред основните кандидати за класиране на осминафиналите, докато Ювентус ще трябва да търси поправка в следващите си мачове, за да остане конкурентоспособен.

Мачове от третия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол:

Атлетик Билбао (Испания) - Карабах (Азербайджан) - 3:1

Галатасарай (Турция) - Бодьо/Глимт (Норвегия) - 3:1

Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Ливърпул (Англия) - 1:5

Аталанта (Италия) - Славия Прага (Чехия) - 0:0

Байерн Мюнхен (Германия) - Клуб Брюж (Белгия) - 4:0

Монако (Франция) - Тотнъм (Англия) - 0:0

Реал Мадрид (Испания) - Ювентус (Италия) - 1:0

Спортинг (Португалия) - Олимпик Марсилия (Франция) - 2:1

Челси (Англия) - Аякс (Нидерландия) - 5:1

от вторник:

Арсенал (Англия) - Атлетико Мадрид (Испания) - 4:0

Байер Леверкузен (Германия) - Пари Сен Жермен (Франция) - 2:7

ФК Копенхаген (Дания) - Борусия Дортмунд (Германия) - 2:4

Нюкасъл (Англия) - Бенфика (Португалия) - 3:0

ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Наполи (Италия) - 6:2

Юнион Сен Жилоаз (Белгия) - Интер (Италия) - 0:4

Виляреал (Испания) - Манчестър Сити (Англия) - 0:2

Барселона (Испания) - Олимпиакос (Гърция) - 6:1

Кайрат Алмати (Казахстан) - Пафос (Кипър) - 0:0

*Във временното класиране водят Пари Сен Жермен, Интер, Реал Мадрид, Байерн Мюнхен и Арсенал с пълен актив от по 9 точки, следват Борусия Дортмунд и Манчестър Сити с по 7.