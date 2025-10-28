IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Без изненади: 4 отбора от Първа лига продължават за Купата

Локомотив София се измъчи в Самоков, Добруджа вкара 7 във Видин

28.10.2025 | 16:10 ч. Обновена: 28.10.2025 | 16:10 ч. 1
Снимка: Lap.bg

Локомотив София се измъкна при гостуването си на Рилски спортист в мач от 1/16-финалите за Купата на България по футбол.

Възпитаниците на Станислав Генчев се измъчиха с лидера в Югозападната Трета лига, като в крайна сметка спечелиха с 3:2 след гол в последната минута.

Домакините от Самоков поведоха още в 6-та минута, преди Садио Дембеле да изравни за "железничарите" след половин час игра. В 60-та Рилски пак се показа с едни гърди напред. Патрик-Габриел Галчев отново върна Локомотив в двубоя, преди Кауе Карузо да прати Генчев и компания в осминафиналите.

В друга среща от днес намиращият се на дъното в Първа лига Добруджа прегази Бдин Видин със 7:2 навън. Спартак Варна пък си осигури място в следващия кръг след победа над Тунджа Ямбол с 3:1. 

В първия мач за деня Ботев Пловдив разгроми Спартак Плевен като гост с 4:0.

Турнир за Купата на България по футбол – 1/16-финали:

Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив)                   0:4 
Бдин (Видин) - Добруджа 1919 (Добрич)            2:7 
Рилски спортист (Самоков) - Локомотив 1929 (София)   2:3 
Ямбол 1915 - Спартак (Варна)                         1:3 

по-късно днес:
Фратрия (Варна) - Арда 1924 (Кърджали)
Дунав (Русе) - Локомотив (Пловдив)

утре играят:
Миньор (Перник) - Черно море (Варна)
Марек 1915 (Дупница) - Монтана 
Спартак 1947 (Пловдив) - Славия (София) 
Спортист (Своге) - Септември (София)
Севлиево - ЦСКА (София) 
Витоша (Бистрица) - Берое (Стара Загора) 
Загорец (Нова Загора) - Ботев (Враца) 
Хебър 1918 (Пазарджик) - Левски (София)

в четвъртък:
Черноморец 1919 (Бургас) - Лудогорец (Разград)
Янтра 2019 (Габрово) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Локомотив София Добруджа Ботев Пловдив Купа на България Спартак Варна
