IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 105

Григор Димитров се отказа от турнира "Мастърс" в Париж

Той не беше играл от юли месец насам, когато скъса гръден мускул

29.10.2025 | 15:30 ч. 13
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Първата ракета на България Григор Димитров приключи участието си на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж.

34-годишният Димитров няма да излезе на корта за двубоя си с руснака Даниил Медведев, който трябваше да се проведе този следобед, съобщиха организаторите на надпреварата.

Турнирът в Париж представляваше завръщане за българина на корта. Той не бе играл от юли месец насам, когато скъса гръден мускул в мача си с Яник Синер на "Уимбълдън".

В първия кръг в надпреварата на сингъл в понеделник Димитров елиминира французина Джовани Мпечи-Перикар, с което си осигури мача с Медведев.

Във вторник българинът, заедно с французина Никола Маю, загуби в турнира на двойки от Едуар Роже-Васлен и Юго Нис.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Григор Димитров турнир Париж отказване
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem