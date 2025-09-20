Добруджа и Локомотив София не се победиха, завършвайки 2:2 в среща от деветия кръг на efbet Лига, пише gol.bg.

Спас Делев откри резултата за столичани в 53-ата минута, но с две попадения на Лукас Кардосо домакините направиха обрат. Ангел Лясков изравни за Локомотив в 86-ата минута. Гостите останаха с човек по-малко в 72-ата минута, след като Ерол Дост получи директен червен картон за груба игра.

Локомотив София е на шесто място в класирането с 11 точки, а Добруджа заема 13-а позиция със 7.

Първото полувреме е предложи много голови атаки. Домакините вкараха топката във вратата на съперника в 8-ата минута, но съдията Георги Кабаков отмени гола им заради нарушение срещу вратаря на Локомотив.

Играчите на Добруджа отправиха няколко удара към вратата на столичани, но Мартин Величков успя да се намеси отлично.

Пет минути преди почивката Спас Делев намери добре Георги Минчев на дъгата пред наказателното поле, но нападателят стреля над вратата.

В рамките на десет минути в началото на второто полувреме паднаха и двете попадения. В 53-ата минута Димитър Пиргов допусна грешка и Локомотив поведе. Капитанът на Добруджа се опита да върне топката към своя вратар, но от това се възползва Спас Делев, който от близка дистанция преодоля Галин Григоров. Секунди преди попадението домакините претендираха за дузпа, но съдията Георги Кабаков не отсъди такава.

В 60-ата минута Лукас Кардозо изведе много добре Богдан Костов, който беше фаулиран в наказателното поле от Митко Митков. Реферът посочи бялата точка, но изпълнението се забави доста заради проверка със системата за видеоарбитраж (ВАР). Зад топката застана Кардозо, който вкара третия си гол за сезона и първи на стадион "Дружба".

Десет минути преди края на двубоя домакините направиха пълен обрат. След отлична атака топката стигна до Лукас Кардосо, който от няколко метра направи 2:1.

В следващия кръг на 27 септември Локомотив София приема ЦСКА, а два дни по-късно Добруджа гостува на Берое в Стара Загора.