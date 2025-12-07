Берое и Септември завършиха 0:0 в мач от 19-ия кръг в efbet Лига. Въпреки липсата на голове на стадиона под Аязмото двубоят предложи доста интересни моменти и куп положения пред двете врати.

През първата част гостите от София бяха по-активни и две техни попадения бяха отменени. В първия случай заради излязла топка извън терена при центриране от корнер, а след това заради засада на Бертран Фурие. Заралии пък удариха греда.

След почивката Берое натисна и редеше положение след положение, но Алберто Салидо не успя да се разпише на няколко пъти, а и добри спасявания се отчете Янко Георгиев. В края на двубоя и Септември можеше да измъкне победата, но пропуски направиха Фурие и Клери Сербер.

Точката позволи на тима от Стара Загора да прекъсне серията си от две поредни загуби и да увеличи актива си на 16 пункта, което го оставя на 13-ата позиция. Испанският треньор Хосу Урибе обаче остава без успех слез завръщането си под Аязмото.

Отборът на Славко Матич също спря негативна тенденция, стигайки до първа точка след три поредни загуби. Септември вече е с 15 точки и се изкачи на 14-то място в класирането.

Още за спорт - на Gol.bg