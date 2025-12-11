Манчестър Сити победи Реал в Мадрид и постави Алонсо на дузпата

Манчестър Сити взе гостуването си на Реал Мадрид с 2:1 в шестия кръг на Шампионската лига.

Така Пеп Гуардиола постави на дузпата колегата си Шаби Алонсо, който вероятно ще бъде уволнен след поражението.

На „Сантяго Бернабеу“ Родриго откри резултата с нисък удар при контраатака за домакините в 28-ата минута, като Сити изглеждаше неубедителен в защита почти всеки път, когато "белите" се осмеляваха да тръгнат напред през първия половин час.

В края на полувремето обаче английският тим успя да вкара два гола и да направи пълен обрат. Първо вратарят Тибо Куртоа не се намеси убедително при сравнително лесен удар с глава от Йошко Гвардиол, а Нико О'Райли реализира отбитата топка в 35-ата минута.

Осем минути по-късно защитникът Антонио Рюдигер направи дузпа, след като повали Ерлинг Холанд на земята, докато той се опитваше да посрещне центриране в наказателното поле, а норвежкият нападател беше точен от бялата точка.

Звездата на Реал Килиан Мбапе беше в състава, но не се появи в игра.

Резултатът изкачи играчите на Пеп Гуардиола на четвърто място в класирането с 13 точки от шест мача, докато Реал Мадрид се смъкна на седма позиция с 12. Това засили напрежението върху треньора Шаби Алонсо, тъй като лошата серия на тима се удължи до само два успеха и в осем мача във всички турнири през последните пет седмици.

Арсенал продължи перфектната си серия в турнира с победа с 3:0 над Брюж. Нони Мадуеке отбеляза два гола, а Габриел Мартинели оформи крайния резултат, с който Арсенал постигна шести успех в шест мача.

Артилеристите са начело в класирането с пълен актив от 18 точки и направиха голяма крачка към директно класиране за осминафиналите.

Защитаващият титлата си тим на Пари Сен Жермен завърши 0:0 като гост на Атлетик Билбао.

Серия от отлични спасявания на вратаря на домакините Унай Симон попречи на френския шампион да спечели двубоя.

Отборът на Луис Енрике имаше по-чистите положения, но Симон отрази няколко страхотни удара, а отсъствието на болния Усман Дембеле се усети в атаката от гостите.

Резултатът остави ПСЖ на трето място в класирането от 36 отбора с 13 точки от шест мача, докато Билбао е 28-и с пет точки, на две точки от местата за плейофите.

За Пари Сен Жермен следва гостуване на Спортинг Лисабон, а Билбао ще има визита на Аталанта.

В други срещи Байер Леверкузен направи 2:2 с Нюкасъл, а Борусия Дортмунд завърши при същия резултат с Будьо/Глимт.

Автогол на Бруно Гимараеш в 13-ата минута даде преднина на Байер, но Антъни Гордън от дузпа и Луис Майли обърнаха хода на мача за Нюкасъл. Леверкузен обаче спаси точката благодарение на попадението на Алехандро Грималдо в 88-ата минута.

Борусия Дортмунд поведе в 18-ата минута благодарение на Юлиан Бранд, но Будьо/Глимт изравни в 42-ата чрез Хайтам Алесами. Бранд вкара втори гол малко след началото на второто полувреме, но Йенс Хауге направи 2:2 гостите в 75-ата.

Ювентус надделя Пафос с 2:0, а Бенфика спечели с 2:0 срещу Наполи.

Ювентус постигна първата си домакинска победа в Шампионската лига за този сезон, благодарение на головете през второто полувреме на Уестън Маккени и Джонатан Дейвид.

Отборите бяха с равен брой точки преди мача и Пафос се оказа повече от равностоен противник за по-именитите си италиански опоненти за дълги периоди, но Ювентус постигна втори пореден успех в надпреварата.

Италианският тим е 17-и в класирането с 9 точки, докато Пафос е 26-ти с 6 точки, като първите осем отбора се класират за елиминационната фаза, а следващите 16 влизат в плейофите за останалите осем места.

Ричард Риос от Бенфика отбеляза един гол и подаде за втория на Леандро Барейро, за да донесе важната победа с 2:0 над Наполи, засилвайки надеждите на португалския отбор за достигане до елиминационната фаза на Шампионската лига.

Резултатът възроди европейската кампания на Бенфика, като осигури втори пореден успех след лошия старт и ги изкачи до 25-о място с 6 точки, само на една от местата за плейофите. Наполи се смъкна до 23-а позиция със 7 точки. /БТА