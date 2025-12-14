Кристъл Палас притисна Сити, но въпреки това “гражданите” победиха

Манчестър Сити победи с 3:0 Кристъл Палас като гост в мач от 16-ия кръг на Висшата лига и продължава да следва лидера Арсенал. Ерлинг Холанд вкара два гола, а още един добави Фил Фодън. Така “гражданите“ отново са само на две точки зад „артилеристите“. "Орлите" пък са пети.

Гостите владееха повече топката в началото, но Палас изглеждаше по-опасен в атака. В 17-ата минута Уортън изведе много добре Пино очи в очи с Донарума. Испанецът преодоля с удара си вратаря, но топката срещна напречната греда.

В 29-ата минута Фодън стреля много добре от пряк свободен удар, но Дийн Хендерсън изби. Сити откри резултата 5 минути преди края на първата част. Центриране отдясно на Нунеш стигна до непокрития Холанд, който засече с глава, пращайки топката във вратата.

Последваха нови две добри възможности за лондончани. Матета проби в наказателното поле и падна след контакт с Донарума. Домакините поискаха дузпа, но вратарят стигна първи до топката и игра с нея. Малко след това Донарума отново спря Матета, избивайки добър удар на нападателя.



В 49-ата минута гредата за втори път помогна на Донарума, този път след добър изстрел на Уортън от границата на наказателното поле. В 57-ата минута Тижани Райндерс добри проби отдясно и стреля от малък ъгъл, но Хендерсън изби.

В 69-ата минута Шерки запази топката под натиска на Уортън, след което намери Фодън, който реализира с прецизен удар от границата на наказателното поле - 0:2.

В 81-вата минута Сар имаше поредната добра възможност за домакините, но на два пъти ударите му бяха блокирани. Малко след това пък Донарума изби изстрел на Нкетия.

В 87-ата минута гостите организираха мълниеносна контраатака чрез Савиньо, който напредна на скорост и опита да премине покрай Хендерсън. Вратарят го препъна - дузпа за гостите. Ерлинг Холанд бе точен от бялата точка, с което оформи крайния резултат.

