Жребият отреди здрави дербита за Купата на България

Шампионът Лудогорец ще продължи защитата на трофея си от миналия сезон с домакинство на лидера след есенния дял в Първа лига Левски на четвъртфиналите в турнира за Купата на България по футбол. Това определи тегленият днес жребий.

Двубоят ще се играе в периода 10–12 февруари, като това ще бъде втори мач между двата съперника през месеца, след като на 3 февруари те ще играят за Суперкупата на страната на Националния стадион „Васил Левски“.

Двата тима ще се срещнат и в редовния сезон от първенството на 4 март в Разград.

В друг много любопитен сблъсък Локомотив (Пловдив) ще приеме градския съперник Ботев. Последното дерби между двата отбора беше прекратено, след като хвърлена от ултрас за „железничарите“ пластмасова бутилка удари по главата вратаря на съперника Даниел Наумов при резултат 1:1 малко преди края на първото полувреме на „Лаута“. В последствие Дисциплинарната комисия на БФС присъди служебна победа на „жълто-черните“ с 4:0.

Миналогодишният финалист ЦСКА ще приеме ЦСКА 1948 в друг много интересен двубой от четвъртфиналите.

Ботев (Враца), който ще се опита да достигне до полуфиналите за втора поредна година, ще бъде домакин на Арда (Кърджали).

Жребий за четвъртфиналите в турнира за купата на България по футбол:

Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив)

Ботев (Враца) - Арда (Кърджали)

ЦСКА (София) - ЦСКА 1948

Лудогорец (Разград) - Левски

