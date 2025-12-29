IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Уругвайската легенда Единсон Кавани обяви края на кариерата си

Дадох всичко от себе си във всяка тренировка и всеки мач, заяви той

29.12.2025 | 14:05 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Уругвайският нападател Единсон Кавани обяви, че прекратява състезателната си кариера.

"Тръгвам си със спокойствие в сърцето, знаейки, че дадох всичко от себе си във всяка тренировка и всеки мач. С уважение към тази професия, която ми донесе толкова много, с грешки и с правилните решения", написа Кавани в социалните мрежи.

По време на кариерата си 38-годишният футболист изигра 745 мача, отбеляза 404 гола и направи 79 асистенции. Кавани игра за Наполи, ПСЖ и Манчестър Юнайтед. Последният му клуб беше аржентинският Бока Хуниорс.

Кавани спечели Копа Америка през 2011 г. с уругвайския национален отбор. Бе част и от знаменителното нападателно трио на Уругвай, заедно с Диего Форлан и Луис Суарес, което изведе Уругвай до четвъртото място в света на Мондиал 2010.

Единсон Кавани футбол Уругвай
