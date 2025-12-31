Арсенал посреща 2026 г. на върха в класирането във Висшата лига

Арсенал завършва 2025 година като лидер в английската Висша лига. В двубой от 19-ия кръг лондончани победи с 4:1 у дома Астън Вила, а всичките попадения бяха реализирани през второто полувреме.

В 48-ата минута защитникът Габриел Магаляеш даде аванс за "артилеристите" след центриране от ъглов удар и неумела намеса на вратаря Емилиано Мартинес. Четири минути след това капитанът Мартин Йодегор изведе Мартин Субименди, който от близка дистанция покачи на 2:0.

В 69-ата минута точен шут на Леандро Тросар отново намери мрежата зад Мартинес, а Габриел Жезус реализира четвъртия гол за домакините 12 минути преди изтичане на редовното време.

Дълбоко в допълнителното време Оли Уоткинс вкара почетното попадение за отбора от Бирмингам, които беше в серия от 11 поредни победи във всички турнири.

Арсенал е на първо място в класирането с 45 точки, докато Астън Вила е с 39 пункта на третата позиция. Манчестър Сити, който изостава на 5 точки зад столичани, гостува на Съндърланд на 1 януари.

В друга среща от кръга Челси направи равенство 2:2 на свой терен срещу Борнемут. Дейвид Брукс изненадващо даде аванс за гостите още в шестата минута, но Коул Палмър изравни след точно изпълнение на дузпа след четвърт час игра.

"Сините" взеха аванс в 23-ата минута чрез Енцо Фернандес, но "черешките" изравниха четири минути след това с гол на Джъстин Клуиверт.

Отборът на Челси, който загуби 13 точки от печеливша позиция през сезона, заема петото място с 30 точки. Борнемут има 23 пункта във втората половина на класирането.

Манчестър Юнайтед завърши наравно 1:1 пред собствена публика срещу Уулвърхямптън. Джошуа Зиркзее откри резултата в 27-ата минута, но Ладислав Крейчи направи 1:1 в последните секунди на първата част.

Гол на Патрик Доргу в 90-ата минута беше отменен заради засада. "Вълците" прекъснаха серия от 12 поредни поражения, но са на 20-то място в класирането със само 3 точки и без записана победа.

Манчестър Юнайтед има 30 пункта на шестото място във Висшата лига.

Нюкасъл се наложи с 3:1 над домакина Бърнли след голове на Жоелинтон, Йоан Уиса и Бруно Гимараеш. "Черно-белите" са на десета позиция с 26 точки.

На 1 януари шампионът Ливърпул е домакин на Лийдс. В същия ден са лондонските дербита Кристъл Палас-Фулъм и Брентфорд-Тотнъм.

(БТА)