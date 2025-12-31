Роберто Карлос претърпя операция на сърцето

Бившият бразилски национал Роберто Карлос върви към възстановяване след претърпяна операция на сърцето, съобщават медиите в Испания.

Вестник АС пише в сряда, че 52-годишният бивш футболист на Реал Мадрид е бил приет в болница в родината си по време на почивка след направен тест за кръвен съсирек в крака му. Изследване чрез скенер е показало, че сърцето му не функционира правилно и по-късно е претърпял операция.

Роберто Карлос е казал пред АС, че е "добре", но остава под лекарско наблюдение.

Бразилецът се присъединява към Реал Мадрид от Интер Милано през 1996 година и остава при "белите" до 2007 година, като е част от състава на "Галактикос", в който са сънародникът му Роналдо, както и Зинедин Зидан и Дейвид Бекъм.

Той спечели три титли от Шампионската лига с Реал Мадрид, четири титли в Примера дивисион, както и Световното първенство с националния отбор на Бразилия през 2002 година, пише БТА.