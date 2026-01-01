IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мбапе пропуска Суперкупата на Испания заради контузия

Ще отсъства от игра поне три седмици

01.01.2026
Снимка: БГНЕС

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе получи контузия в коляното по време на тренировката в сряда и ще отсъства от игра поне три седмици, съобщава вестник Екип. 

Френският национал ще пропусне предстоящите мачове за Суперкупата на Испания през януари.

Репортажът на Екип посочва, че връзките в коляното на голмайстора са засегнати. Това означава, че периодът извън терена за 27-годишният Мбапе може да продължи по-дълго, като всичко зависи от лечението, което ще бъде приложени от лекарския екип на 15-кратните клубни шампиони на Европа.

Килиан Мбапе е лидер в атаката на отбора от Мадрид през настоящия сезон. Нападателят има 29 гола и 5 асистенции в 24 мача до момента през кампанията.

