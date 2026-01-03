Отиде си легендата Димитър Пенев

На 3 януари 2026 г. ни напусна една от най-големите спортни легенди на България. Отиде си Димитър Пенев на 80-годишна възраст. Той отпразнува последния си юбилей на 12 юли 2025 година, когато събра във Военния клуб много легенди, включително и Любослав Пенев, който в момента бори коварно заболяване.

Димитър Пенев, известен с прозвището „Стратега от Мировяне“, е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Той е единственият, постигнал грандиозни успехи на терена и около него – като футболист и треньор.

Пенев е сред „виновниците“ за грандиозното четвърто място на Световното първенство в САЩ през 1994 г. Тогава той е селекционер на България.

Голямата част от кариерата му преминава в ЦСКА, където се утвърждава като един от най-добрите защитници в историята на клуба. С „армейците“ печели 7 титли на България и 5 Купи на страната.

Записва 90 мача и 2 гола за България. Участва на три последователни Световни първенства (1966, 1970 и 1974). Пенев е обявен за „Треньор на века“ в България през 1996 г.

В същото време специалистът е открил редица таланти, а в националния отбор налага играчи като Христо Стоичков, Емил Костадинов и Любослав Пенев.

Под негово ръководство ЦСКА достига до полуфинал в КНК (Купа на носителите на купи) през 1989 г., пише БГНЕС.