ООН: Депортиранията на украински деца е равносилна на престъпленията

Депортирането на украински деца от страна на руските власти се равнява на престъпления срещу човечеството, сочи доклад на ООН, съобщава Ройтерс.

"В този доклад комисията стигна до заключението, че престъпленията срещу човечеството, както и военните престъпления, от страна на руските власти, са насочени към деца, които са сред най-уязвимите жертви. Тези престъпления оставят бевъзвратни последици върху живота и бъдещето им", пише в доклада, който ще бъде представен пред Съвета на ООН за правата на човека в Женева в четвъртък.

В доклада, изготвен от Независимата международна разследваща комисия на ООН за Украйна, се разглеждат случаите на 1205 деца от 5 области в Украйна и се съобщава, че 80% от тях все още не са се върнали там.

Украинските власти заявяват, че Русия е депортирала незаконно или принудително е разселила повече от 19 500 деца към Русия и Беларус, което противоречи на Женевските конвенции.

Проучване, финансирано от САЩ, от миналата година стигна до извода, че Русия е увеличила принудителните програми за преобучение на депортирани деца.

"Депортиранията и прехвърлянията произхождат от различни места в широк географски район в окупираните от Русия части на Украйна. Действията са следвали утвърден модел, което е индикатор, че са били широко разпространени и систематични", се отбелязва в доклада.

Русия отрича да е вземала деца против тяхната воля и твърди, че е евакуирала доброволно хора, за да ги изведе от военната зона. / БТА